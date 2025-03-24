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«Ушли бы вы воевать за Германию? Никто из нас не хочет войны, но мы должны готовиться к ней уже сейчас»: такой воинственный призыв на фоне соответствующего коллажа разместил на своей обложке немецкий журнал Stern.

Подобный вопрос в прошлом году задавали немцам и журналисты издания Focus. Опрос продемонстрировал красноречивые результаты — лишь треть респондентов (32%) заявила, что «приняла бы в руки оружие и активно участвовала в боевых действиях». Большинство респондентов (57%) отвергли личное вовлечение в потенциальный конфликт.

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В статье поднимается вопрос о готовности общества к войне, призывая немцев быть более «героическими» и меньше думать о гедонизме. Авторы утверждают, что свободу могут защитить только те, кто готов принять ограничения.

Опрос газеты Tagesspiegel среди молодых немцев показал, что большинство не готово воевать. Например, 26-летняя Мерием заявила, что в случае войны эмигрирует в Латинскую Америку, а 24-летняя Мона считает, что никто не должен быть принужден к службе.

Интересно, что говоря о сроках предполагаемой войны, мы выходим именно на те самые пять лет, которые Украина должна воевать с Россией по мнению отставного немецкого генерала, поскольку это «выгодно Европе».

На прошедшем на днях в Брюсселе саммите лидеры стран ЕС договорились, что Евросоюз должен быть полностью готов к войне с Россией к 2030 году.

«Наша позиция, разделяемая Данией и Швецией, заключалась в том, что чем больше у России сегодня преимуществ, тем больше нам нужно торопиться. Мы, Европейский совет, наконец-то приняли на себя обязательство, что к 2030 году Европа должна получить полный оборонный потенциал, […] должна быть с точки зрения армии, вооружения, технологий явно сильнее России. И так будет», — сказал глава польского правительства.

Он отметил, что страны, которые сейчас тратят на оборону меньше других, неохотно приняли эту инициативу, выдвинутую Еврокомиссией.

Также Туск уточнил, что план согласован на пять лет, поскольку это соответствует анализу генерального секретаря НАТО Марка Рютте. По его оценке, именно столько времени есть у Евросоюза, прежде чем Россия восстановит свой наступательный потенциал в достаточной степени.

Правда, польский премьер подчеркнул: согласованные на саммите в Брюсселе меры не означают, что Россия обязательно нападет в 2030 году.

«Ключевое значение имеет то, что Европа должна быть действительно способна защитить себя и сдержать Путина. Речь идет не столько о защите, сколько о том, чтобы показать фактами и решениями, что у путинской России нет шансов против Европы, которая едина и хорошо вооружена. Это единственный эффективный способ избежать войны», — добавил Туск.

Кстати, опросы среди поляков показывапют, что большинству из них, как и полагается “поколению разрядки”, выросшему в обществе потребления, чужды милитаристские посылы и ценности. В случае гипотетической войны большинство поляков предпочли бы уклониться от службы в армии, говорят социологи.

Проживающий в ФРГ признанный в РФ иновгентом военный обозреватель Николай Митрохин задается интересным вопросом:

“Интересно, откуда всё таки ноги растут у эсхатологических ожиданий в странах Балтии, о том, что Путин вот-вот неминуемо должен на них напасть.

С точки зрения логики, это как то не очень, с учётом огромных потерь (прежде всего техники) и незавершенной войны в Украине.То есть, единственный формальный повод формирование новых частей на Северо-Западе РФ, но как я понимаю, их создание идёт медленно из-за недостатка примерно всего и воевать они будут опять же в Украине. Плюс поверждение морских коммуникаций и отключение стран Балтии от российской энергосети. Но последнее уже свершившийся факт. Но тем не менее побывав за последний год в Эстонии, Латвии и Литве, я такие ожидания ощутил. Интересно, всё таки что за этим реально стоит, кроме паники”, – пишет он.

Митрохин считает, что основную часть вины за этот психоз несут эксперты-авторы алармистскизх прогнозов.