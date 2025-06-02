Мединский договорился о самом крупномасштабном обмене

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Российская делегация в Стамбуле передала украинской стороне меморандум, а также договорилась обменять по формуле «всех на всех» – погибших, тяжелораненых и пленных военнопленнослужащих молодого возраста.

Об этом по итогам переговоров в Стамбуле заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы передали наш меморандум турецкой стороне. Он состоит из двух частей. Первая – как достичь настоящего долгосрочного мира, и вторая – какие сделать шаги, чтобы было возможно полноценное прекращение огня. Причём, во второй части даже есть вариативность – пойти по этому пути или по этому пути. Меморандум достаточно подробный, проработанный с нашей стороны, поэтому украинская сторона решила взять его на изучение. Изучат, ответят, мы посмотрим», – сказал Мединский.

«Кроме этого, мы решили несколько практических вопросов. Во-первых, мы в одностороннем порядке передаем украинской стороне 6 тысяч замороженных тел погибших украинских солдат. На следующей неделе тела передадим, чтобы они могли по-человечески похоронить. Я не знаю, есть ли у них какие-то тела, их мы тоже примем. Пока этого мы не знаем. Во-вторых, мы договорились о самом крупномасштабном обмене. Все тяжело раненые, тяжело больны будут обменены по принципу «все на всех». Это гуманитарный жест с нашей стороны. Во-вторых, по такой же формуле все на всех будут обменены молодые солдаты в возрасте до 30 лет. При этом общий потолок обмена будет не менее тысячи человек с каждой стороны. Возможно, будет больше, сейчас эти цифры подбиваются», – добавил помощник президента.

Также он подчеркнул, что будут созданы постоянные медицинские комиссии, которые смогут договариваться об обмене тяжело ранеными в обход крупных дипломатических переговоров.