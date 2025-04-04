Макрон наносит ответный удар: по США «пальнут» оружием, готовившимся для Китая

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Bloomberg пишет об ответных мерах Франции на пошлины, введенные Трампом против ЕС. По данным агентства, среди них – заморозка инвестиций в экономику США, налог на цифровые услуги и удар по технологиям.

Как говорится в публикации, Франция настаивает на жесткой реакции Европы. Макрон считает, что ЕС должен нацелиться на американские технологии и услуги. В частности, в Париже призвали ЕС применить налог на цифровые услуги к американским компаниям уже к концу апреля.

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Также Франция и другие страны призвали Еврокомиссию рассмотреть вопрос о применении против США инструмента антипринуждения (ACI) – самого мощного торгового механизма ЕС, предназначенного для нанесения ответного удара по странам, которые используют торговые и экономические меры против блока.

ACI изначально был задуман для удара по таким странам, как Китай, но теперь может ударить по Вашингтону.

«Ничего не исключено, все инструменты на столе», — сказал Макрон.

ACI никогда ранее не применялись и могут привести к ограничениям торговли и услуг, а также некоторых прав интеллектуальной собственности, прямых иностранных инвестиций и доступа к государственным закупкам.

При этом в ЕС растет обеспокоенность, поскольку «американские коллеги не проявляют интереса к переговорному решению».

Министры торговли ЕС должны встретиться 7 апреля, чтобы обсудить реакцию на пошлины Трампа. Председатель комитета по торговле Европарламента Бернд Ланге заявил, что ответ США могут сформировать в течение одного месяца.

Также ЕС работает над условиями соглашения о возможных уступках, которые Европа могла бы сделать США, чтобы отменить или снизить пошлины.

По данным издания Politico, президент Франции заявил, что Европе не следует инвестировать в Америку «в течение некоторого времени, пока мы не проясним ситуацию».

«Какое послание мы пошлем, если крупные европейские игроки вложат миллиарды евро в американскую экономику в то время, когда [США] наносят нам удары?» — продолжил Макрон, призвав к «коллективной солидарности».

Комментарии Макрона рассматриваются как попытка отговорить французских магнатов от попыток заигрывать с Трампом и заключать частные сделки, выходящие за рамки обычной торговой политики ЕС.

Ранее в этом месяце Трамп объявил, что французский судоходный гигант CMA CGM намерен инвестировать 20 миллиардов евро в США. Тем временем в январе Бернар Арно, глава гиганта по производству предметов роскоши LVMH, заявил, что рассматривает возможность увеличения инвестиций в США, и похвалил экономическую политику Трампа .Теперь же все эти французские инвестиции – под вопросом. Как видим, Америка семимильными шагами снова становится великой.

Президент Франции заявил, что тарифы Трампа подтверждают правоту Франции , настаивающей на ужесточении торговой политики и усилении инструментов торговой защиты.

«Нам необходимо продолжить ускорение на европейском уровне с программой защиты торговли», — сказал Макрон, приведя пошлины ЕС на китайские автомобили в качестве примера того, как ЕС может усилить давление на своих экономических конкурентов.