Украина должна подписать предложенную США сделку по полезным ископаемым.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, внесенному Россией в список экстремистов и террористов, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я считаю, что Украина должна подписать эту сделку. Я говорю вам откровенно, да, в ней есть моменты, которые мне не нравятся как стороннику Украины, но она обязывает США поддерживать свободную, суверенную, безопасную Украину. Она обязывает США к будущему финансированию Украины. Это очень ценно. Да, США получат 50 процентов прибыли от этого инвестиционного фонда, но ни копейки не поступит в этот фонд, пока Украина не станет свободной, суверенной и безопасной. А это огромный выигрыш.

С украинской точки зрения, хоть эта сделка и выглядит жесткой, она хороша, потому что обязывает США даже при Трампе, который говорит ужасные вещи, поддерживать свободную, суверенную, безопасную Украину. Она обязывает США финансировать Украину и к долгосрочному экономическому сотрудничеству. Если бы я был украинцем, я бы предпочел это, а не контроль со стороны Москвы и Путина», – заявил Джонсон.