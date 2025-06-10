«Крым – ничей!» – Британия подводит идеологическую базу для нападения на полуостров

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Великобритания усиленно работает над «когнитивной деоккупацией Крыма», лишая полуостров любой национально-культурной привязки, чтоб затем объявить его «зоной интересов британской короны».

На это в докладе на «Соловьёвских чтениях» в рамках фестиваля «Великое русское слово» обратила внимание доцент СевГУ, кандидат филологических наук Ольга Москаленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, даже не пытаясь маскировать своё участие в столкновении России и Украины, англичане активно вкладываются в работу с исторической памятью, формулируя задачу по «когнитивной деоккупации Крыма в коллективом сознании». Ее цель избавиться от концепта «российский Крым», внедряя в обществе убеждение, что Россия связана с полуостровом исключительно силовыми сценариями, начиная с 1783 года.

История Крыма трактуется так: «золотой век» Крымского ханства был разрушен с появлением на полуострове русских. После Крымской войны Крым и Севастополь прочно обосновались в национально-исторической памяти британцев.

«Очередной виток интереса к Крыму проснулся в период революции, когда противопоставляли «английскую демократию и варварство большевиков». Положение Крыма характеризовалось как запустение. Заголовки кричали: «зверства над мусульманами», «каннибализм в Крыму», «бегство народов из разорённого русскими большевиками Крыма». Во время Второй мировой войны британские СМИ также активно проводили параллели с Крымской войной, и освобождение Крыма и Севастополя было использовано как повод напомнить о победе Великобритании. Поэтому совершенно не удивительно, что в 2014 году была развёрнута активная компания со стороны Запада по внешнему противодействию возвращению Крыма в Россию через так называемый «дискорд аннексии» (несогласие аннексии). С началом специальной военной операции «незаконная аннексия» сменилась на «оккупированную, захваченную территорию», поддерживая необходимый уровень антироссийских настроений, в том числе за счёт поддержки действий террористического характера на территории Севастополя и Крыма руками своего политического вассала Украины, при этом не теряя общественный консенсус», – отметила ученый.

Она подчеркнула, что сейчас идет процесс семантической денационализации Крымского полуострова, для именования которого зарубежные эксперты начинают использовать региональную принадлежность – Черноморский полуостров, чтобы исключить привычные культурно-исторические ассоциации.

«Латинские, тюркские, греческие названия не подходят. Ни Тавридой, ни Крымом, ни как-либо ещё. Это просто условно-черноморский полуостров. И таким образом логика восприятия Крымского полуострова, как многовекторного геополитического цивилизационного перекрёстка, развивается по принципу «не принадлежит никому – принадлежит всем», – указала Москаленко.

Председательствующий на чтениях депутат Госдумы Константин Затулин подчеркнул, что Великобритания была и остается историческим противником России. Загнав себя в тупик референдумом о выходе из ЕС, англичане «ищут, где что плохо лежит». И взгляд их новь уперся в Россию.

«Насколько я понимаю, именно британские адмиралы сегодня дистанционно нажимают на клавиши, фактически задавая тон в военно-морских операциях на Чёрном море. Я не поддерживаю те голоса, которые у нас звучат с экранов, что Европа и Великобритания – это вчерашний день, они ничего не могут, у них ничего нет. Они используют свои морские навыки, чтобы здесь разделять и властвовать. Они пытаются вновь обрести свою империю за счёт новых союзов с теми же поляками, эстонцами, турками и азербайджанцами», – отметил политик.

Он рассказал, что Институт стран СНГ проводит круглые столы о роли Великобритании и Франции – в Чёрном море, Приднестровье, Молдавии, Румынии.