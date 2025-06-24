Коротченко: Необходима полноценная Третья служба ФСБ

Максим Столяров.  
24.06.2025 18:24
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ФСБ


Российские спецслужбы должны включаться в полноценную работу по уничтожению любых проявлений бандеровского террористического подполья.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские спецслужбы должны включаться в полноценную работу по уничтожению любых проявлений бандеровского террористического подполья....

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«Эффективность работы израильских спецслужб [в Иране], с профессиональной точки зрения, заслуживает оценки отлично. Сегодня все спецслужбы мира, контрразведки будут анализировать этот кейс для того, чтобы делать выводы для себя. В том числе, это надо делать и нам…

Я не знаю, кто помогал Украине [в операции «Паутина»], но можно сказать, что сильной стороной украинских националистических организаций, боевых групп всегда была такая изощрённая мысль.

У нас были специализированные структуры для борьбы с ними, управление Павла Судоплатова, которое специализировалось на поиске, ликвидации украинских националистов и их лидеров. Такая практика в нынешних условиях, с учётом израильского опыта, нам необходима», – подчеркнул он.

«Департамент контрразведки ФСБ, как минимум, нуждается в укрупнении, развитии, создании на базе ДВКР полноценной Третьей службы ФСБ. Где будет свой аналитический и силовой аппарат. В том числе, нужны оперативно-боевые группы, которые будут в тылах российских войск, а также на территории новых регионов искать и уничтожать украинское террористическое подполье», – сказал Коротченко.

Он добавил, что на период проведения СВО необходимо увеличение денежного содержания сотрудников ФСБ, а также возможность получения очередного воинского звания на ступень выше занимаемой штатной категории.

«У нас есть программа, которая помогает прошедшим СВО героям стать частью исполнительной и законодательной власти. И такая же программа должна быть и в силовых структурах… Это новая кровь, новые мозги в структурах силовых, спецслужб и тех, кто обеспечивает внутреннюю безопасность», – предложил эксперт.

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