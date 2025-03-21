Командир разведки ВСУ: Северные корейцы заглушили нашу связь под Курском

Подразделения украинской армии теряли связь в Курской области из-за северокорейских военных, которые привезли с собой эффективные системы РЭБ.

Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это война, и многие из нас попадали в окружение, и выходили из окружения. Если какая-то группа попадает, то нужно сделать все, чтобы не потерять наших ребят. Но мы за три года уже видели много окружений, и сами попадали в окружение, были разные истории. Самое главное не паниковать, держать контроль связи.

Просто со связью проблема на Курской области, там же не работают «Старлинки». Северокорейцы реально приходят с нормальным оборудованием, они глушат наши радиостанции.

Если какие-то небольшие подразделения остаются обрезаны от связи, в результате каких-то контрдействий, и не понимают, то, бывает растерянность…

Когда ты остаёшься слепой и глухой, у тебя нет никакой коммуникации, рации лежат, всё лежит, и ты не понимаешь, в окружении ты или нет, это действительно может создать какие-то действия, которые навредят», – посетовал Ярославский.