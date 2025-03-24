Когда ждать миротворцев на Украине?

В последние недели самой популярной и обсуждаемой темой на Западе в контексте Украины стали разнообразные планы по отправке туда военных в качестве миротворцев. Сразу же, как только Украина и Россия договорятся о более-менее устойчивом и постоянном прекращении огня и перемирии. Если посмотреть ленту новостей, этими «миротворцами» она буквально забита в разных видах и ракурсах.

В связи с этим читающей аудитории не только на Западе, но и, в первую очередь, на Украине и в России весьма интересно знать и понимать, во-первых, что это вообще за идея, чем она вызвана и обусловлена, насколько аргументирована. И главное – насколько реализуема не вообще, а в складывающихся вокруг Украины вполне конкретных обстоятельствах и противоречиях момента.

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Прежде всего, нужно понимать, что в самой по себе идее размещения миротворческого контингента на Украине нет ничего страшного или опасного. Основная сумма претензий скептиков сводится не к факту, а к тому, как это предлагается делать, какими методами, каким кругом участников и под какие цели и задачи.

И вот тут то как раз и зарыта пресловутая собака противоречий. Дело в том, что основной мотив, двигающий промоутерами идеи миротворцев, состоит вовсе не в обеспечении твердого послевоенного мира, как об этом громогласно вещают с трибун. Напротив, ввод миротворцев рассматривается, как способ как-то подсобить одному из участников конфликта, а именно Украине.

В такой оптике миротворцы – не равноудаленные наблюдатели, а своего рода силовой аргумент на стороне Киева в ходе будущих переговоров, неотвратимость которых понимают сегодня даже их яростные отрицатели и скептики. И вот теперь они предлагают Украине такой себе «военный костыль». Раз уж у Киева не выгорело улучшить свои переговорные позиции на поле боя непосредственно в ходе конфликта.

Лукавство идеи с миротворцами в ее нынешнем виде еще и в том, что она исходит из презумпции виновности лишь одной стороны конфликта. По умолчанию предполагается (почитав западную и украинскую прессу, в этом легко убедиться), что соблазн нарушать будущее перемирие почему-то будет только у одной стороны – России. И вот для обуздания таких ее поползновений якобы и нужны миротворцы на берегах Днепра.

Но только лишь этим все не исчерпывается. Сторонники отправки миротворцев быстро выяснили опытным путем, что это не могут быть войска под официальной эгидой Евросоюза. Потому что последний никогда не родит внутри себя консенсуса, и не даст добро на такой шаг. Всегда кто-то будет против. Не венгры, так словаки, не словаки, так итальянцы, не они, так немцы.

Причем, не по причинам любви к России, а по более прозаическим. Во-первых, непонятно, кто будет оплачивать весь этот пир духа. Во-вторых, откуда взять столько военных. Особенно с учетом того, что все сухопутные силы стран ЕС вместе взятых едва дотягивают до первоначальной планки киевских хотелок. Помните озвученные Зеленским еще в начале года фантастические цифры западных войск, которые Киев требует отправить для его безопасности? Чуть ли не 400 тысяч человек. А 100 тысяч, по тогдашним словам Зеленского, это вообще так, ни о чем.

Но готова ли Украина принять такую ораву на постой? Обеспечить ее жильем, обмундированием, питанием и вооружением? Судя по риторике Киева, предполагалось, что прилетит волшебник в голубом вертолете с чемоданом денег и возьмет все эти прозаические вопросы на себя. Оставив Зеленскому и Ко возможность геополитических распальцовок.

Неудивительно поэтому, что стартовав от совершенно фантастических цифр, разговоры про миротворцев пришли в конечно итоге к обсуждаемой ныне более-менее реальной вилке от максимальных 30-40 тысяч до минимальных 10 тысяч человек. Это действительно правдоподобные размеры контингента исходя из реальных возможностей их европейских интересантов.

Но главное не в заземлении количественных показателей. Главное в том, что отказавшись от идеи придать этим планам статус общеевропейских, их инициаторы пришли к нынешнему формату, который в русскоязычном инфополе принято называть «коалицией желающих».

Сами участники коалиции предпочитают называть свой контингент «силами заверения», а не миротворческими. Официальное название западных объединенных войск – Многонациональные силы в Украине (Multinational Force Ukraine – MFU).

Состав этой пестрой коалиции пока что плавающий. По разным оценкам основным застрельщикам –Лондону и Парижу – удалось подписать на свои планы от 26 до 37 различных западных стран. Среди них – Великобритания, Австралия, Албания, Бельгия, Болгария, Германия, Дания, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония.

Если по прочтении списка этой «могучей кучки» вам почудились очертания неисчислимых ратей, выдохните и успокойтесь. Нюанс в том, что согласно условиям клуба, участие в нем вовсе не означает, что все эти страны готовы отправлять свои войска на Украину. Многие ранее говорили, что делать этого не будут, но могут помочь иными средствами, например, вложиться в предприятие деньгами или логистическими возможностями.

Но даже это не гарантия. И хотя Стармер на днях обьявил, что планы Запада относительно миротворческих сил для Украины, переходят из размышлений в оперативную фазу, однако пока что это не более, чем пафосный блеф. На практике мы видим желание «подменить революцию резолюцией». Совещание сменяется совещанием, а воз и ныне там. Последние сводки с этого потенциального фронта состоят в том, что никаких подвижек по этому вопросу не произошло.

Основных загвоздок несколько. Все упирается в тот простой, как репа, факт: даже собравшись вместе все эти «желающие» ничего не стоят и не могут в военно-политическом плане без участия США как самого крупного и «толстого» из западных «гномов». Причем участия не только в формате отеческого благословения затеи – мол, одобряем, дерзайте. Но и вполне прозаической поддержки предполагаемых миротворцев разведывательной информацией и с воздуха – американской авиацией.

Выясняется, что пресловутая «формула Стармера» – «сапоги на земле, самолеты в небе», хорошо работает лишь при условии, что самолеты эти – американские. Это притом, что, как минимум, у британцев с французами есть свои вполне функциональные боевые самолеты. Но то ли в Лондоне и Париже не хотят ими рисковать, то ли на самом деле воздушная мощь Европы – феномен более медийный, чем реальный.

За последний месяц оба – и Стармер и Макрон – ездили к Трампу в надежде на поддержку идеи с миротворцами. И оба раза получили весьма теплый эмоциональный прием и сухой отказ. Сказано прямым текстом: сами ребята, все сами. А Штаты, если что, помогут вооружениями. Естественно, не за так, а за звонкую монету.

К тому же, Россия категорически против. И это тоже аргумент, но, как бы это корректнее сказать – второго порядка. Нет, безусловно, российскому самомнению, конечно, льстят мысли о том, что это нас, таких грозных испугались «еврожелающие». Однако правда в том, что если бы по интересующим Европу вопросам Америка сказа твердое «да» и гарантировала всю необходимую поддержку, вряд ли опасения российского возмездия были бы столь сильными и убедительными. Скорее всего, миротворческий обоз в таком случае, все же отправился бы на Украину, грохоча амуницией.

Ну и потом. Уже, наверное, все кому не лень обратили внимание на вменяемые миротворцам задачи. И нет – это вовсе не охрана линии разграничения от «москалей». Предполагается, что эту задачу украинцы должны решать сами. Ну или, как следует из последних вбросов про резервный «план Б», под это дело хотят подрядить глобальный Юг – Китай, Бразилию, Индию этсетера. Это именно их миротворцев разместят на границе с Россией.

А западные «желающие» – тадамм!- будут охранять – внезапно! – границы Украины и ЕС (сразу вопрос: от кого?). Как пишет британская пресса, «коалиция желающих» не станет размещать силы MFU на востоке Украины, вблизи границ с Россией, «чтобы показать Москве, что они не представляют наступательной угрозы». Вместо этого они будут охранять ключевые промышленные, портовые, энергетические и инфраструктурные обьекты на западе Украины и в глубоком тылу. То есть стеречь не Украину и ее жителей, а свою собственность на Украине. Такие вот замечательные «миротворцы» получаются. С какой стороны не посмотри.

Что реально смешно, сознавая тупик с проталкиванием идеи в ее нынешнем виде, Макрон внезапно загорелся новой сверхидеей – легализовать всех этих западных кондотьеров в качестве «сил ООН». Учитывая, что от смены обертки суть никак не меняется, реально интересно, как Париж собирается протолкнуть эту идее через Совбез ООН.

Ведь, напомню, решения о создании, составе, использовании и финансировании миротворческих сил ООН принимаются именно Советом Безопасности. Генассамблея может принять резолюцию о необходимости посылки миротворцев, но не более. Без решения Совбеза резолюция так и останется бумажкой. Таких резолюций за последние два десятка лет по разным поводам – десятки, если не сотни.

Резюмируя. На сегодняшний день нет никакой реальной угрозы посылки на Украину каких-либо западных войск. Говорить об этом будут много, но от разговоров до конкретики – пропасть гигантского размера, которую не перепрыгнешь ни в один, ни даже в несколько шагов.

В текущем своем виде эта идея – не более чем пропагандистская фальшпанель для отвлечения внимания одних на негодный объект и выдачи другим ничем не подкрепленных иллюзорных надежд.

Все вышесказанное, разумеется, не означает, что сама по себе идея миротворческого контингента на Украине не имеет права на жизнь. Однако, повторюсь, делаться это должно не теми, не так и не под те цели и задачи, которые сегодня на слуху. Если устойчивое перемирие все же будет достигнуто, что не факт, к идее миротворцев, по мнению автора, обязательно вернутся.

Только делать все будут правильно – с участием действительно нейтральных стран и с мандата ООН, предполагающего активное и пассивное (выраженное в отказе от применения права вето) согласие большинства членов Совбеза, включая, разумеется и Россию.