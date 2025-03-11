«Хватит скромничать! Покажем свою силу!» – министр обороны Нидерландов требует продолжения войны

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Украинское руководство не должно идти ни на какое перемирие, чтобы Европа имела возможность продемонстрировать свою силу.

Об этом на Парижском форуме по обороне и стратегии заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши действия в ближайшие дни и недели будут иметь решающее значение для формирования следующих пяти-десяти лет. И я приветствую тот факт, что Франция демонстрирует сильное лидерство вместе с Объединённым королевством Нидерландов, когда мы обсуждаем, что мы могли бы предложить с точки зрения безопасности, гарантии безопасности Украине. Мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы граждане могли наслаждаться справедливым и прочным миром. Президенту Зеленскому не следует соглашаться на сделку, которая привела бы к своего рода капитуляции, когда на горизонте постоянно маячит агрессия. Ему нужно вести переговоры с позиции силы», – сказал Брекельманс.