«Хватит скромничать! Покажем свою силу!» – министр обороны Нидерландов требует продолжения войны
Украинское руководство не должно идти ни на какое перемирие, чтобы Европа имела возможность продемонстрировать свою силу.
Об этом на Парижском форуме по обороне и стратегии заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наши действия в ближайшие дни и недели будут иметь решающее значение для формирования следующих пяти-десяти лет. И я приветствую тот факт, что Франция демонстрирует сильное лидерство вместе с Объединённым королевством Нидерландов, когда мы обсуждаем, что мы могли бы предложить с точки зрения безопасности, гарантии безопасности Украине.
Мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы граждане могли наслаждаться справедливым и прочным миром. Президенту Зеленскому не следует соглашаться на сделку, которая привела бы к своего рода капитуляции, когда на горизонте постоянно маячит агрессия. Ему нужно вести переговоры с позиции силы», – сказал Брекельманс.
«И позвольте мне немного уточнить, как я вижу мир через силу. Европа может быть сильнее, чем мы иногда думаем.
Мы не должны приуменьшать нашу значимость в нынешних геополитических перестановках сил. Европа может быть силой, с которой нужно считаться экономически, морально, культурно, но также и в военном отношении. Давайте не будем об этом слишком скромничать!», – добавил министр.
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