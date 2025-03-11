«Хватит скромничать! Покажем свою силу!» – министр обороны Нидерландов требует продолжения войны

Вадим Москаленко.  
11.03.2025 19:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 414
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Нидерланды, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинское руководство не должно идти ни на какое перемирие, чтобы Европа имела возможность продемонстрировать свою силу.

Об этом на Парижском форуме по обороне и стратегии заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство не должно идти ни на какое перемирие, чтобы Европа имела возможность продемонстрировать...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Наши действия в ближайшие дни и недели будут иметь решающее значение для формирования следующих пяти-десяти лет. И я приветствую тот факт, что Франция демонстрирует сильное лидерство вместе с Объединённым королевством Нидерландов, когда мы обсуждаем, что мы могли бы предложить с точки зрения безопасности, гарантии безопасности Украине.

Мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы граждане могли наслаждаться справедливым и прочным миром. Президенту Зеленскому не следует соглашаться на сделку, которая привела бы к своего рода капитуляции, когда на горизонте постоянно маячит агрессия. Ему нужно вести переговоры с позиции силы», – сказал Брекельманс.

«И позвольте мне немного уточнить, как я вижу мир через силу. Европа может быть сильнее, чем мы иногда думаем.

Мы не должны приуменьшать нашу значимость в нынешних геополитических перестановках сил. Европа может быть силой, с которой нужно считаться экономически, морально, культурно, но также и в военном отношении. Давайте не будем об этом слишком скромничать!», – добавил министр.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить