Казахстан готов предать Китай и Россию ради США

Казахстан готов увеличить объемы импорта урана в США.

Об этом председатель правления «Казатомпром» Меиржан Юсупов заявил в интервью Центру стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы готовы увеличить поставки на американский рынок. Большая часть наших поставок идет в Россию и Китай, нашим непосредственным соседям. Но мы прилагаем дополнительные усилия, чтобы поставлять наш уран на западные рынки. С точки зрения логистики это сложнее, чем поставки нашим непосредственным соседям. Это требует больше времени. И цена всего на несколько долларов выше. Но чтобы снизить риски для нашей деятельности, мы готовы увеличить поставки на американский рынок и другие западные рынки», – сказал Юсупов.

По его словам «Казатомпром» также готов изменить пути доставки урана с российских портов на так называемый Средний коридор.

«У нас нет проблем с транспортировкой из-за геополитических вопросов, но иногда возникают проблемы с доставкой. Но мы решаем все эти вопросы. Например, мы отправляем грузы через порт Санкт-Петербург. Но не все наши клиенты готовы получать товары через Санкт-Петербург. Поэтому мы используем Средний коридор. У нас хорошие отношения с нашими коллегами. И у нас очень хорошее сотрудничество с правительствами Азербайджана и Грузии, которые гарантируют, что все перемещения такого высокорегулируемого товара, как уран, полностью соответствуют международным стандартам безопасности», – сказал Юсупов.

Казахстан добывает 40% урана в мире. 60% поставок идут в Китай.

На американском рынке казахский уран заменит российский. В прошлом году Сенат США одобрил запрет на импорт обогащенного урана из России. Но поставки продолжатся до января 2028 года.