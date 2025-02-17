Карасев озвучил страшное: Путин ближе Трампу, чем погрязшие в либерастии элиты ЕС

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Путин для Дональда Трампа куда ближе идеологически, нежели либеральные элиты Евросоюза, до сих пор не желающие осознать новую реальность.

Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Карасев обратил внимание, что Трамп дважды побеждал на выборах в тяжелых условиях, а это означает, что таковы настроения американцев.