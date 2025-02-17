Карасев озвучил страшное: Путин ближе Трампу, чем погрязшие в либерастии элиты ЕС
Владимир Путин для Дональда Трампа куда ближе идеологически, нежели либеральные элиты Евросоюза, до сих пор не желающие осознать новую реальность.
Об этом заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Карасев обратил внимание, что Трамп дважды побеждал на выборах в тяжелых условиях, а это означает, что таковы настроения американцев.
«Америка была готова на то, чтобы пойти на эту сделку и отказаться от либерального мирового порядка, который заводил в тупик – как США, так и мир в целом. Трамп и все, кто за ним стоят в команде. Это консерваторы, правые, националисты, сторонники христианских ценностей. И Путин тоже. Орбан тоже. Моди, Китай – цивилизационные ценности. Вот это – новый мир, новая эпоха», – сказал Карасев.
«В чем парадокс? Западные лидеры скулят: «Как же так, Трамп бросил своих союзников и пошел на сделку с Путиным? Парадокс, но для Трампа с идеологической, психологической, ментальной точки зрения, ориентации на консервативные ценности, – Путин ближе, чем Урсула фон дер Ляйен, чем Шольц, чем Макрон, чем Стармер. Скорее, они с Путиным союзники по борьбе «доломать либеральный порядок», – пришел к неожиданному выводу украинский эксперт.
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