Израильский офицер подстрекает Украину: Ваши ресурсы не исчерпаны. На улицах полно мужчин

Игорь Шкапа.  
27.09.2025 23:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 215
 
На Украине хватает тех, кого можно отправлять на войну с Россией.

Об этом в эфире видеоблога «Третья мировая» заявил офицер армии Израиля в отставке Игаль Левин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Человеческие ресурсы в Украине не исчерпаны даже близко. Есть проблема, как этот ресурс задействовать, как его мобилизовать, в конечном итоге, как его потом использовать», – сказал израильтянин.

Он считает, что Украине можно даже не поднимать тему мобилизации женщин.

«Есть всегда контраргумент. Смотрите, у нас огромное количество мужчин ещё не мобилизованных. И этот аргумент невозможно крыть, потому что действительно в Украине, вот просто даже по улицам, если идти, есть огромное количество мужчин не мобилизованных. Почему они не мобилизованы? Почему ТЦК превратился в токсичную тему? Почему многие вещи провалились? Это отдельная тема, но она никак не связана с тем, что всё, больше нет этого ресурса», – заявил Левин.

