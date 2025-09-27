Израильский офицер подстрекает Украину: Ваши ресурсы не исчерпаны. На улицах полно мужчин
На Украине хватает тех, кого можно отправлять на войну с Россией.
Об этом в эфире видеоблога «Третья мировая» заявил офицер армии Израиля в отставке Игаль Левин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Человеческие ресурсы в Украине не исчерпаны даже близко. Есть проблема, как этот ресурс задействовать, как его мобилизовать, в конечном итоге, как его потом использовать», – сказал израильтянин.
Он считает, что Украине можно даже не поднимать тему мобилизации женщин.
«Есть всегда контраргумент. Смотрите, у нас огромное количество мужчин ещё не мобилизованных. И этот аргумент невозможно крыть, потому что действительно в Украине, вот просто даже по улицам, если идти, есть огромное количество мужчин не мобилизованных. Почему они не мобилизованы? Почему ТЦК превратился в токсичную тему? Почему многие вещи провалились? Это отдельная тема, но она никак не связана с тем, что всё, больше нет этого ресурса», – заявил Левин.
