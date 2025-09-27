Иудушка Казарин-младший в шоке от попадающего в ВСУ контингента

Огромное число людей, которых призвали в ВСУ, сразу попадают в больницу и больше в боевую часть не возвращаются.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший крымчанин, журналист Павел Казарин, ныне воюющий с Россией в составе ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Гость эфира говорит, что сегодня мобилизацией на Украине занимается лишь один из отделов сухопутных войск, а все остальные, в том числе и органы власти, дистанцировались от этого процесса, поскольку для них это токсичная тема, которая отображается на рейтингах.

«Такое ощущение, что в офисе президента или партийных офисах оппозиции живут с ощущением, что через три – четыре месяца у нас наверняка будут выборы, так что давайте к ним готовиться», – говорит Казарин.

По его словам, это приводит к тому, что в итоге в армию мобилизуют недостаточно, причем очень часто людей, которые не в состоянии проходить службу по медицинским показаниям, сразу попадают в больницу и «ты их не видишь полгода-год».