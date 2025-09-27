Иудушка Казарин-младший: «Партия мира» на Украине в три-четыре раза больше «партии войны»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине значительно больше тех людей, которые готовы к примирению с Россией, чем желающих воевать до конца.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший крымчанин, журналист Павел Казарин, ныне воюющий с Россией в составе ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий передал рассказ антироссийского пропагандиста-гея Виталия Портникова, который рассказал, что в центре Киева к нему подошел молодой человек. Он начал высказывать претензии – мол, почему Портников пророчит долгую войну, в которой украинцы просто не выживут. Пропагандист сразу потребовал перейти с русского на украинский, сказав, что продолжение войны зависит от России, на что мужчина поинтересовался, почему мы не можем просто дружить с русскими. В итоге он просто сказал, что не желает во всем этом принимать участие, имея в виду войну.

Портников с ужасом пишет, что «в стране начинаются процессы общественной деградации», а люди, которые хотят дружить с РФ, поднимают голову.

Казарин согласился, что такого рода людей больше, чем совокупно военных волонтеров.

«В Украине миллион, может, полтора людей, которые причастны к армии и волонтерству. Ну с членами семей, допустим, пять-шесть миллионов. И в то же время у нас намного больше мужчин, которые не обновляли свои данные в ТЦК, пытающихся не выполнять свою часть социального контракта, прописанного в конституции под названием защита суверенитета и независимости страны. И если мы добавим к ним членов их семей, то мы получим аудиторию, которая в три-четыре раза будет превосходить потенциальную партию военных», – говорит бывший крымчанин.

По его словам, политики, думающие о рейтингах, заигрывают с «партией уклоняющихся», предлагая, например, переодеть ТЦК в другую форму, чтобы не пугать людей.

Он добавляет, что уклонист свои персональные приоритеты готов ставить выше коллективных.