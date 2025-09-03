Информация о замедлении темпов наступления России – фейк, ситуация на Донбассе критическая, – ВСУшник

Анатолий Лапин.  
03.09.2025 15:41
  (Мск) , Киев
Просмотров: 574
 
Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Армия России не замедлила наступление, а напротив имеет серьезные успехи по освобождению территории ДНР. Об этом в эфире «Фабрики новостей» заявил украинский военный Евгений Иевлев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Укровояка раскритиковал опубликованную ранее информацию, будто темпы наступления ВС РФ упали за месяц на 20%.

Армия России не замедлила наступление, а напротив имеет серьезные успехи по освобождению территории ДНР....

«По тому, что происходит именно на Донетчине, мне очень странно слышать, что замедлились темпы на 20%. Я не хочу называть конкретные локации, но есть места, где, по крайней мере, за последнюю неделю ситуация стала довольно серьезной и критичной. Есть прямо негативные «звоночки».

Условно говоря, чтобы не точечно – вы же понимаете, что вокруг Константиновки, вокруг Мирнограда, Покровска? Зная, что там происходит, мне очень странно слышать, что «темпы наступления замедлились».

Скажу вам больше, что, к большому сожалению, они на некоторых участках имеют определенные успехи. Они уже не только на околицах, а пытаются закрепляться, и не какими-то разведгруппами, а прямо подразделениями, которые заходят конкретно держать территорию. Это и штурмовики, и пехота», – заявил ВСУшник.

