Армия России не замедлила наступление, а напротив имеет серьезные успехи по освобождению территории ДНР. Об этом в эфире «Фабрики новостей» заявил украинский военный Евгений Иевлев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Укровояка раскритиковал опубликованную ранее информацию, будто темпы наступления ВС РФ упали за месяц на 20%.

