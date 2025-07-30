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Угрозы США ввести 500-процентные пошлины на тех, кто покупают энергоресурсы у России, не окажут воздействия на Москву.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет портал The Conversation

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Отмечается, что эти меры получили такие эпитеты, как «жестокие», «карающие» и даже «сокрушительные».

«Как эксперты по экономическим санкциям , мы утверждаем, что подобные усилия сродни санкционированию призраков. Реальность такова, что экономические отношения между Россией и США представляют собой лишь тень прежнего состояния: товарооборот между двумя странами упал на 90% с 2021 года , года, предшествовавшего вторжению в Украину. Тем временем Россия создала сеть критически важных партнёров для поддержки своих военных усилий, включая Китай, Иран и Северную Корею. Хотя российская экономика по-прежнему испытывает определённые трудности, она в целом справилась с последствиями западных санкций, наложенных с 2022 года. Международный валютный фонд прогнозирует рост экономики России на 1,5% в этом году , хотя инфляция, по всей видимости, остаётся устойчивой», – описывает ситуацию издание.

Указывается, что предлагаемые меры могут стать дипломатически сложными в условиях, когда Трамп ведёт переговоры о торговых соглашениях с Индией и Китаем.

«Подобные действия администрации Трампа повышают вероятность ответных мер против США. Кроме того, любые дополнительные санкции и пошлины могут нанести ущерб мировой экономике, которая и так испытывает стресс из-за периодических взиманий пошлин Трампа», – говорится в статье.

Авторы материала уверены, что «введение пошлин нецелесообразно, если Вашингтон действительно ищет способ подтолкнуть Путина к прекращению огня».