Глазьев предлагает штрафовать иностранцев, которые решат вернуться на российский рынок
До введения санкций российская торговля, рекламные услуги, производство напитков, легкая промышленность и фармацевтика находились в руках иностранных компаний. В автомобилестроении и разработке компьютерного программного обеспечения доля иностранцев составляла 80%. Сейчас с сфере ПО она упала до 25%, в фармацевтике – до 10%. Торговля перестроилась на отечественные бренды и продукты.
Об этом сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил российский экономист и политик, доктор экономических наук, профессор РАН Сергей Глазьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы законодательных барьеров, в отличие от наших западных партнеров, не выстраиваем. Мы сохраняем открытую рыночную экономику, не участвуем в торговых войнах путем эскалации импортного тарифа в нарушение всех норм международного торгового права. Вопрос возвращения иностранных компаний это сегодня вопрос скорее конкурентоспособности.
Я считаю, что мы должны сохранить правовое государство и все правовые формы, которые обеспечивают защиту наших интересов, включая вынесение штрафов в отношении тех недобросовестных компаний, которые покинули рынок, нарушив все свои обязательства», – сказал Глазьев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: