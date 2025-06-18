Глазьев предлагает штрафовать иностранцев, которые решат вернуться на российский рынок

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До введения санкций российская торговля, рекламные услуги, производство напитков, легкая промышленность и фармацевтика находились в руках иностранных компаний. В автомобилестроении и разработке компьютерного программного обеспечения доля иностранцев составляла 80%. Сейчас с сфере ПО она упала до 25%, в фармацевтике – до 10%. Торговля перестроилась на отечественные бренды и продукты.

Об этом сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил российский экономист и политик, доктор экономических наук, профессор РАН Сергей Глазьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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