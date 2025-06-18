Глазьев предлагает штрафовать иностранцев, которые решат вернуться на российский рынок

Елена Острякова.  
18.06.2025 19:43
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции


До введения санкций российская торговля, рекламные услуги, производство напитков, легкая промышленность и фармацевтика находились в руках иностранных компаний. В автомобилестроении и разработке компьютерного программного обеспечения доля иностранцев составляла 80%. Сейчас с сфере ПО она упала до 25%, в фармацевтике – до 10%. Торговля перестроилась на отечественные бренды и продукты.

Об этом сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил российский экономист и политик, доктор экономических наук, профессор РАН Сергей Глазьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

До введения санкций российская торговля, рекламные услуги, производство напитков, легкая промышленность и фармацевтика находились...

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«Мы законодательных барьеров, в отличие от наших западных партнеров, не выстраиваем. Мы сохраняем открытую рыночную экономику, не участвуем в торговых войнах путем эскалации импортного тарифа в нарушение всех норм международного торгового права. Вопрос возвращения иностранных компаний это сегодня вопрос скорее конкурентоспособности.

Я считаю, что мы должны сохранить правовое государство и все правовые формы, которые обеспечивают защиту наших интересов, включая вынесение штрафов в отношении тех недобросовестных компаний, которые покинули рынок, нарушив все свои обязательства», – сказал Глазьев.

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