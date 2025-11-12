Глава МИД Литвы: Следовало начинать сразу с 20-го пакета антироссийских санкций

Максим Столяров.  
12.11.2025 12:28
  (Мск) , Москва
Просмотров: 444
 
Дзен, Литва, Политика, Русофобия, Санкции


Страны ЕС должны не только не бояться последствий от антироссийских санкций, но и на радость США конкурировать друг с другом, кто больше их введёт.

Об этом заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис на площадке американского «Института Хадсона» (включён в перечень нежелательных организаций в РФ), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны ЕС должны не только не бояться последствий от антироссийских санкций, но и на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы должны извлечь урок из трёх с половиной лет санкционной политики против России, что мы должны были использовать их в полную силу с самого начала. Постепенный рост не работает. 19 пакетов санкция ЕС, девятнадцать! Сейчас мы работаем над 20-м, это будет юбилейный пакет санкций. Это показывает, что мы были слишком медленными.

А что касается энергетики, компании в Европе до сих пор не попали под санкции, в отличие от США, где недавно было принято решение о санкциях против «Лукойла» и «Роснефти», что позорно для Евросоюза! Мы должны были быть впереди. Мы должны конкурировать друг с другом и занять лидирующую позицию», – вещал Будрис.

«Так что мы всё ещё недостаточно лишаем российский бюджет доходов от «Лукойла», поэтому мы должны продолжать. «Росатом», знаете ли, ядерная энергетика. Есть и другие области», – добавил литовец.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить