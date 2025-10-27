Герасимов прав, ВСУ рискуют оказаться сразу в нескольких котлах, – полковник СБУ

Украинские войска в Покровске и Мирнограде, а также Купянске фактически находятся в окружении, речь может идти о создании котлов.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Да, обстановка на фронте очень тяжелая. Тактический кризис на Покровском, Мирноградском направлении есть, и ВСУ локализовать его пока не могут. Та же самая ситуация и на Купянском направлении.

Почему? Потому что на Купянском направлении противник, создав так называемый Двуреченский плацдарм, перейдя на другой берег реки Оскол, с западной стороны начал крушение Купянского укрепрайона, и сейчас движется в сторону Купянского узла. А с учетом того, что с севера, с запада и с востока окружают, в итоге необходимо принимать решение, связанное или с политической целесообразностью, или с военной необходимостью

Противник, однозначно можно сказать, что взял нашу Покровско-Мирноградскую группировку в огневое окружение. Еще раз говорю, в огневое окружение, но не в оперативное. Оперативное окружение — это когда котел, а это только огневое, такой карман получается», – заявил Стариков.

Накануне во время доклада президенту начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска завершили окружение противника в районе Красноармейска (Покровск) и Димитрова (Мирноград). Блокирована группировка ВСУ в составе 31 батальона.

