Генерал США угрожает ударами по России, если Путин не встретится с диктатором Зеленским

Анатолий Лапин.  
27.08.2025 12:52
  (Мск) , Киев
Просмотров: 313
 
Вооруженные силы, Дзен, Росатом, Русофобия, США, Украина


Если в ближайшее время встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой украинского режима Владимиром Зеленским не состоится, то американский лидер Дональд Трамп разрешит Украине пойти в контратаку и бить вглубь РФ американским дальнобойным оружием.

Об этом на канале «Fox News» заявил генерал армии США в отставке Джек Кин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если в ближайшее время встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой украинского режима...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Президенту придется принять трудное решение, если мы не проведем эту встречу. У него есть много оружия в запасе, и мы все говорили об этом, о деталях, тарифах и санкциях, но также и о том, что украинцы могут открыть огонь по России на большом расстоянии.

Это должно быть на столе переговоров, и конечно нужно остановить Россию, чтобы Украина могла быть уверена, что это произойдет, и чтобы у нее тоже была возможность контратаковать», – заявил Кин.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить