Генерал США угрожает ударами по России, если Путин не встретится с диктатором Зеленским

Если в ближайшее время встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой украинского режима Владимиром Зеленским не состоится, то американский лидер Дональд Трамп разрешит Украине пойти в контратаку и бить вглубь РФ американским дальнобойным оружием.

Об этом на канале «Fox News» заявил генерал армии США в отставке Джек Кин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

