Генерал США угрожает ударами по России, если Путин не встретится с диктатором Зеленским
Если в ближайшее время встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой украинского режима Владимиром Зеленским не состоится, то американский лидер Дональд Трамп разрешит Украине пойти в контратаку и бить вглубь РФ американским дальнобойным оружием.
Об этом на канале «Fox News» заявил генерал армии США в отставке Джек Кин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Президенту придется принять трудное решение, если мы не проведем эту встречу. У него есть много оружия в запасе, и мы все говорили об этом, о деталях, тарифах и санкциях, но также и о том, что украинцы могут открыть огонь по России на большом расстоянии.
Это должно быть на столе переговоров, и конечно нужно остановить Россию, чтобы Украина могла быть уверена, что это произойдет, и чтобы у нее тоже была возможность контратаковать», – заявил Кин.
