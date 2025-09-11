Генерал СБУ: Зеленский «рукой Москвы» перещёлкает всех оппонентов – как Парубия

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Под категорию «врагов Москвы» может попасть кто угодно, даже исповедующий бандеровскую идеологию, с дальнейшей перспективой разделить судьбу расстрелянного во Львове Андрея Парубия.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил генерал СБУ в отставке, экс-депутат Верховной рады Григорий Омельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В политической деятельности Парубий объединил в себе Степана Бандеру и Ирину Фарион. Он всю свою жизнь боролся против Москвовии за утверждение украинского национального государства и украинского языка как единственного государственного. Какая цель Московии, убивающей националистов-патриотов? Посеять страх и уныние среди украинских патриотов и национально-свидомых украинцев. Иногда я слышал в комментариях, что Андрея последние годы в Раде было не слышно, неизвестно, что он делал, и какую он угрозу мог представлять для России. Дорогие мои, а какую угрозу представлял Бандера за границей? А мой земляк Петлюра? Какую угрозу для Советского Союза мог представлять Евгений Коновалец? Понимаю – Шухевич, в бою погиб. А те? Так это я назвал только лица первой величины. Это месть для России. А уже для организаторов, соорганизаторов, исполнителей мотив может быть, как правило, корыстный, и для нашего исполнителя это были большие деньги», – вещал Омельченко.

Завершая, он обратился с «предостережением» к Зеленскому, руководству Нацполиции, МВД, СБУ и ДБР.