Генерал СБУ: Зеленский «рукой Москвы» перещёлкает всех оппонентов – как Парубия

Вадим Москаленко.  
11.09.2025 21:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 303
 
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические убийства, Россия, Украина


Под категорию «врагов Москвы» может попасть кто угодно, даже исповедующий бандеровскую идеологию, с дальнейшей перспективой разделить судьбу расстрелянного во Львове Андрея Парубия.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил генерал СБУ в отставке, экс-депутат Верховной рады Григорий Омельченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Под категорию «врагов Москвы» может попасть кто угодно, даже исповедующий бандеровскую идеологию, с дальнейшей...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В политической деятельности Парубий объединил в себе Степана Бандеру и Ирину Фарион. Он всю свою жизнь боролся против Москвовии за утверждение украинского национального государства и украинского языка как единственного государственного. Какая цель Московии, убивающей националистов-патриотов? Посеять страх и уныние среди украинских патриотов и национально-свидомых украинцев.

Иногда я слышал в комментариях, что Андрея последние годы в Раде было не слышно, неизвестно, что он делал, и какую он угрозу мог представлять для России. Дорогие мои, а какую угрозу представлял Бандера за границей? А мой земляк Петлюра? Какую угрозу для Советского Союза мог представлять Евгений Коновалец? Понимаю – Шухевич, в бою погиб. А те? Так это я назвал только лица первой величины.

Это месть для России. А уже для организаторов, соорганизаторов, исполнителей мотив может быть, как правило, корыстный, и для нашего исполнителя это были большие деньги», – вещал Омельченко.

Завершая, он обратился с «предостережением» к Зеленскому, руководству Нацполиции, МВД, СБУ и ДБР.

«Чтобы под видом «рука Москвы», «московский след» не начались физические расправы с политическими оппонентами, патриотической оппозицией и независимыми журналистами-расследователями со стороны нынешней власти. Я это, уважаемый, пережил на себе во время режима Кучмы», – призвал генерал-бандеровец.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить