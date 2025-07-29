«Фундаментальная слабость»: Трамп предсказуемо выбрал худший способ общения с Россией – Щелин
Американские политики во главе с Дональдом Трампом всё ещё надеются, что смогут запугать Россию.
Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть фундаментальная слабость западного политикума. Они договариваются между собой, а потом выставляют это условному «нелюдю или полубесу», который должен по умолчанию брать под козырёк.
Каждый раз, когда это не происходит, происходит искреннее удивление, и уходим на новый цикл, опять договариваться между собой. По-настоящему общаться с контрагентом у них не является частью политической культуры.
В этом контексте у Трампа задача была, как он думал, убедить свое окружение. Остальные должны были брать под козырек, а никто под козырек не брал. В итоге быстро не получилось», – сказал Щелин.
«Конфликт откровенно стал превращаться в позорную историю. 24 дня перешли к 100 дням, а воз и ныне там. Вся политика Трампа построена на принципе: напугать, прогнётся – додавить. Если не прогибается – сделать вид, что всё так было и задумано, и начинать новую операцию отвлечения внимания. Вот это сейчас и происходит. Попытка надавить на Россию.
Но нечем. Здесь за Трампа все сделал Байден. Больше, чем поставил Байден, Трамп поставить не может. На прямое вмешательство американских войск Трамп никогда не пойдет. Хотя продавать оружие в ограниченных масштабах будет, но это ничего не меняет, потому что главная проблема Украины даже не оружие, главная проблема – это люди. Хуже санкций, чем ввёл Байден, он тоже не введёт.
Вся его задача – демонстрация, чтобы все испугались и побежали присягать. Но вокруг Трампа нет людей, которые понимают Россию, понимают русскую этику, понимают русскую психологию, понимают, что на такое публичное давление ни один российский политик пойти не может. То есть Россию можно убедить, с ней можно договориться уважительно, но ее нельзя напугать», – добавил политолог.
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