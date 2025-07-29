Евросоюз готовит свои дороги к войне с Россией

Игорь Шкапа.  
29.07.2025 10:02
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, НАТО, Россия


Евросоюз продолжает готовиться к войне с Россией, но при этом сокрушается, что его транспортная инфраструктура пока не готова к такому сценарию, поэтому придется вливать серьезные деньги на улучшение дорог.

Так, в интервью британской газете Financial Times (FT) еврокомиссар по делам транспорта и туризма Апостолос Цицикостас сообщил, что ЕС намерен потратить не менее 17 миллиардов долларов на модернизацию транспортной инфраструктуры «для повышения военной мобильности».

Евросоюз продолжает готовиться к войне с Россией, но при этом сокрушается, что его транспортная...

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Он жалуется, что тяжелые танки при переброске их на восточную границу застрянут в тоннелях и «обрушат мосты». Чиновник говорит, что сейчас недели и даже месяцы уходят на то, чтобы перебросить военную технику с запада на восток, поскольку существующая инфраструктура при проектировании и строительства не предусматривала переброску армий.

«У нас есть старые мосты, которые нужно обновить, усовершенствовать, и узкие, которые следует расширить, а есть и несуществующие, которые необходимо построить», – заявил еврокомиссар.

По его словам, в планах обеспечить переброску военной техники в течение нескольких дней или даже часов, для чего предлагается модернизация «500 инфраструктурных проектов вдоль четырех военных коридоров, которые пролегают через страны ЕС».

Отмечается, что эти проекты разрабатываются при участии военного командования НАТО, но держатся в секрете.

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