Европейцы в Праге мучительно решают: сдать Украину или получить по голове от РФ

Украина вряд ли станет членом НАТО, поэтому гарантии безопасности Альянса не будут распространены на нее, но без других западных гарантий она навсегда перейдет под власть России.

Об этом, выступая на Пражском форуме по безопасности заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас есть еще одна проблема – гарантии безопасности для Украины. Конечно, Украина не является членом НАТО и, вероятно, не станет им в обозримом будущем, но все больше людей понимают, что если после окончания конфликта Украина не получит надежных гарантий безопасности от Запада, то она навсегда останется под властью России. Это будет нестабильная граница между ЕС и Россией, где живут беспокойные угнетенные люди. И Россия снова будет пытаться вмешиваться и даже угрожать странам, которые выступают против нее. Поэтому Украина сейчас находится на передовой нашей обороны», – вещал Липавский.

Отметим что сегодня в Париже проходят переговоры так называемой «коалиции желающих», которая и должна выработать механизм предоставления гарантий безопасности для Украины. В ней принимает участие спецпредставитель США Стив Уиткофф, который, по сообщениям СМИ, покинул заседание уже спустя 20 минут после его начала.

Издание Financial Times отмечает, что члены западной коалиции не могут договориться по вопросу отправки войск на Украину. Часть из них, в том числе Великобритания, готовы к размещению контингента, часть выступает против, а некоторые, среди которых Германия, все еще не определились.