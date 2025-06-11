«Ещё тысячу километров на Донбассе откусят – не больше» – офицер ВСУ о летней кампании РФ

Вадим Москаленко.  
11.06.2025 17:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВС РФ в летней наступательной кампании будут делать ставку на продвижение в Донбассе.

Об этом на канале «Politeka» заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВС РФ в летней наступательной кампании будут делать ставку на продвижение в Донбассе. Об...

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«Судя по тому, что я вижу на поле боя, российская армия настроена провести летнюю кампанию, желает получить от неё какой-то результат, и раньше, чем у них закончатся атакующие ресурсы летней кампании, они её заканчивать не будут.

Путин хочет посмотреть, что у него получится на востоке. Я заранее предполагаю, что у него получится – возможно, ещё несколько сотен, может, тысячу километров они отожмут. Выжженной земли», – рассуждал он.

«Под вопросом Покровское направление, под вопросом Константиновка, есть какие-то территориальные приобретения в районе Лимана, развитие этого плацдарма. То есть что-то они ещё могут наоткусывать там, какие-то сотни километров», – пытался успокаивать «Грин».

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