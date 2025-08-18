ЕС – за бортом. Евроинтеграция Молдовы отправляется в утиль вместе с Санду

После встречи Трампа и Путина прошло уже несколько дней, но официальный Кишинев, подотчетный евроначальникам, до сих пор не высказался на эту тему.

На этом фоне команда Майи Санду жестко разгоняет мирный протест оппозиции, назначает ручной Конституционный суд для сохранения власти и отчаянно пытается спасти свой евроинтеграционный проект.

Ситуацию комментирует «ПолитНавигатору» эксперт Финуверситета при правительстве РФ, директор ИСПИРР Игорь Шорников.

– Что означает встреча Путина и Трампа для Молдовы?

– Геополитически Молдова находится с Украиной в одной лодке. Вместе они двигались в ЕС, вместе будут возвращаться домой. И если для Зеленского эта встреча означает неминуемую политическую смерть, то Майе Санду и ее команде следует приготовиться.

Кажется, даже на Западе многие уже смирились, что в этом регионе Европы будет доминировать Россия, а с Москвой русофобский режим Санду был в принципе не способен установить сколько-нибудь комплиментарные отношения. Санду придется попрощаться с властью. Для нее будет лучше, если она это сделает добровольно и воздержится от насилия против собственного населения в ходе предстоящих парламентских выборов.

– После саммита на Аляске Майя Санду хранит молчание, которое уже затянулось. Даже Румыния, поддерживающая Брюссель, сдержанно выразила поддержку американскому лидеру. Почему Кишинев не комментирует итоги встречи президентов США и России?

– Прежде всего, очень трудно комментировать собственный уход в политическое небытие. Они прекрасно понимают, что великие державы оставили Европу за бортом большой политики. Но, видимо, все еще надеются на чудо, что Зеленский с командой поддержки из ЕС смогут повлиять на позицию Трампа. Это тщетные надежды.

Кроме того, все комментарии Санду пишутся ее евросоюзовскими советниками, а те не могут ничего комментировать, пока их высокопоставленные патроны сами находятся в замешательстве. Впрочем, совсем скоро и Брюсселю, и прочим европейским столицам станет все предельно ясно, тогда и в Кишиневе начнутся изменения.

– В День независимости РМ, 27 августа, в Кишинев должна прибыть целая делегация европейских лидеров – президент Франции, канцлер Германии, премьер-министр Польши. Желая поддержать правящую партию, они, вероятно, в разгар кампании по выборам в парламент дадут старт переговоров о начале вступления Молдовы в ЕС. Пока считается, что РМ может начать их только вместе с Украиной. Каково будущее этого проекта в свете поворота в отношениях Москвы и Вашингтона?

– Идея евроинтеграции Молдовы с самого начала была полностью фейковой историей, призванной обмануть и дезориентировать молдавского избирателя. В общем-то, эта технология прекрасно сработала, причем не только в Молдове и Украине. В Кишиневе и его окрестностях и сейчас есть избиратели, верящие в евроинтеграцию и в европейские блага, которые скоро золотым дождем обрушатся на Молдову. Однако любой морок рано или поздно рассеивается. Пять лет назад до 70% жителей Молдовы верили в евроинтеграцию и поддерживали ее, сейчас их число уменьшилось минимум вдвое и продолжает сокращаться.

Доверие к европейским лидерам точно так же снижается. В последние годы они просто избаловали Кишинев своими предвыборными визитами, поэтому сейчас визит какого-то европейского канцлера, премьера или президента превращается в рутину. Ведь от их визитов в экономике ничего к лучшему не меняется, а в политическом смысле все и так знают, что они покровительствуют Санду. А это, в том числе значит, что часть ответственности за все перегибы режима лежит и на них.

Теоретически ЕС еще имеет шанс успеть встроиться в грядущую архитектуру мироустройства, хоть уже и не на правах лидера. Однако, судя по упорному нежеланию Брюсселя и Лондона завершать украинский кризис и вести конструктивный диалог с Москвой, ЕС и Британия окажутся в числе главных проигравших. Можно не сомневаться, что европейский интеграционный проект будет очень быстро терять свою привлекательность.