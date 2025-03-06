«Это не абсолютная необходимость» – Дуда расхотел отправлять войска на Украину

Константин Серпилин.  
06.03.2025 20:39
  (Мск) , Брюссель
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Польша, Россия, Спецоперация, Украина


Возможно, США заключат с Киевом редкоземельную сделку, и уже не надо будет никаких войск, кроме мониторинговых сил, поскольку украинская территория станет стратегическим интересом Америки.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил президент Польши Анджей Дуда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Возможно, США заключат с Киевом редкоземельную сделку, и уже не надо будет никаких войск,...

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Дуду спросили, собирается ли он отправлять на Украину польских военных в качестве миротворцев, и если нет, то почему это плохая идея. Польский президент начал отвечать с конца вопроса.

«Я получил иное понимание, каким образом можно стабилизировать ситуацию на Украине после окончания войны. Считаю, что если существует  соглашение о минералах между США и Украиной, нужно понимать, что Украина станет стратегическим местом для США, с учётом минералов, которые будут добываться на Украине для нужд США, возможно, будут построены определённые производственные мощности.

Это стратегические интересы Штатов, и я уверен, что Штаты будут защищать свои стратегичесике интересы», – сказал Дуда.

Что касается натовских или европейских миротворческих сил, то он подчеркнул, что «это не абсолютная необходимость».

«Мы можем посмотреть на ситуацию относительно линии разграничения между Россией и Украиной, может, нам нужны будут определённые миротворческие мониториноговые силы, но я не исключаю и то, что обе стороны согласятся на силы ООН, полицейские силы, которые состоят из инженеров, которые могут построить мир и порядок. Это более мягкое решение», – вещал польский президент.

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