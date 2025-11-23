«Это будет ползучая экспансия» – Сивков о вводе контингентов стран НАТО на Украину
При нынешнем плачевном положении ВСУ ввод натовского контингента на Украину – вопрос времени.
Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил военный эксперт, вице-президент Академии ракетных наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Явно, что ВСУ могут не выстоять даже до лета [когда Трампу понадобится предстать миротворцем перед выборами]. Даже если выстоят, не факт, что не развернутся в другую сторону, учитывая и дезертирство, и всё что угодно.
Видно, и у Сырского настроение невесёлое, когда он с президентом разговаривал.
И в этих условиях, если Украина рушится, то рушится и глобалистский проект. Поэтому они тоже готовятся туда вводить войска», – уверен он.
«Сейчас Писториус говорит, что для Европы это лето было последним мирным. Кто-то ещё, может, он же, сказал, что, европейцы, будьте готовы к тому, что ваши дети в ближайшее время будут воевать с Россией и погибать… Понятно, они все сразу не будут вторгаться. Решается вопрос о вводе небольших контингентов. Говорили о 2 тысячах французов, но вроде пока они не появились», – сказал Сивков.
Он подчеркнул, что «это будет ползучая экспансия».
«Сначала предполагалось 2 тыс. человек французов, потом они всё равно будут введены. Британцы будут воевать в воздухе и на море. Первые столкновения пройдут, появится первая кровь уже официальных представителей ВС европейских государств.
Это будут организованы похороны с особой помпой, с рыданием вдов и матерей на плече у президентов, с объявлением траура, о злодейской России, которая погубила героев, которые влезли зачем-то в войну на территории Украины.
А потом – поднятие соответствующей волны, которая позволит поднять боевой дух. Без того, чтобы мобилизовать нацию, им какие-то серьёзные контингенты ввести не получится. Потому что они слетят с должностей, в результате выступлений местного населения против подобных действий», – объяснил эксперт.
