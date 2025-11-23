«Это будет ползучая экспансия» – Сивков о вводе контингентов стран НАТО на Украину

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

При нынешнем плачевном положении ВСУ ввод натовского контингента на Украину – вопрос времени.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день» заявил военный эксперт, вице-президент Академии ракетных наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Явно, что ВСУ могут не выстоять даже до лета [когда Трампу понадобится предстать миротворцем перед выборами]. Даже если выстоят, не факт, что не развернутся в другую сторону, учитывая и дезертирство, и всё что угодно. Видно, и у Сырского настроение невесёлое, когда он с президентом разговаривал. И в этих условиях, если Украина рушится, то рушится и глобалистский проект. Поэтому они тоже готовятся туда вводить войска», – уверен он.

«Сейчас Писториус говорит, что для Европы это лето было последним мирным. Кто-то ещё, может, он же, сказал, что, европейцы, будьте готовы к тому, что ваши дети в ближайшее время будут воевать с Россией и погибать… Понятно, они все сразу не будут вторгаться. Решается вопрос о вводе небольших контингентов. Говорили о 2 тысячах французов, но вроде пока они не появились», – сказал Сивков.

Он подчеркнул, что «это будет ползучая экспансия».