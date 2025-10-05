Экс-советник Кучмы: «Денег больше Киеву не будет. Путин пустит Украину под нож»
Уже в ноябре и декабре финансовое положение Украины деградирует настолько, что у Киева не будет денег даже на армию и госаппарат.
Об этом в своём видеоблоге заявил покинувший Украину экс-советник Леонида Кучмы, экономический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«В Копенгагене пока всё накрылось медным тазом – выделение замороженных российских денег. Категорически против выступила Бельгия, это их вся система, европейские банки против, плюс выступили против Франция и Люксембург.
Это очень мощные финансовые центры, которые понимают, что такое деньги. И естественно, они понимают последствия того, что если будет конфискат денег, то тогда – это фактически крах системы евро. А кому это надо?..
Эти страны сказали – мы в эту схему не играем. Но в неё и нельзя играть так, должно быть более изощрённо. Могут ли они выпустить облигации для того, чтобы сообща каждая страна выпускает…ну, Евросоюз не может этого делать вообще… Тем более, Путин сказал – только попробуйте, я всё конфискую, все эти ваши предприятия, банки, бизнесы и прочие корпорации, которые ещё в РФ, и всё. Я, как говорится, мах на мах сделаю. А кому это надо? Никому», – рассуждал укро-экономист.
В связи с этим он озвучил очень неутешительные для Киева выводы.
«Сколько бы Зеленский и прочие ни рассказывали этих всех фантазий и не делали перформансов, от этого бабло не появится! Вы приготовьтесь, госчиновники разного уровня, денег вам не будет в ноябре и декабре. То же самое касается основной части военных.
Сделали вы из бригад корпуса – от этого бабло не появляется. Оружия нет, последние поражения энергообъектов показали, что дроны и ракеты уже нечем сбивать. Полный крах. По России тоже бить нечем. То есть идёт коллапс, ясненько?
Соответственно, готовьтесь. Там Путин сказал на «Валдае», что хочет с вами сделать, с Украиной – под нож её пустить», – стращал «громадян» Соскин.
