Дэвид Хениг: Британцы поддержат ввод войск на Украину – дело за Стармером

Константин Серпилин.  
06.06.2025 17:59
  (Мск) , Лондон
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Поддержка Украины и русофобия – это едва ли не единственные аспекты, в которых у британского правительства внутренний и внешнеполитический консенсус.

Об этом на канале «TVP world» заявил британский торговый эксперт Дэвид Хениг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поддержка Украины и русофобия – это едва ли не единственные аспекты, в которых у...

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Ведущий спросил, как общество отнеслось к тому, что Стармер изначально лез во все коалиции, «был откровенен и честен» в вопросе отправки войск на Украину, а теперь его позиция поменялась.

«Есть очень сильная поддержка участия правительства Великобритании в конфликте на Украине. Это касается всех политических партий. Степень, в которой правительство Великобритании может участвовать в военных действиях – это внутренний вопрос правительства и того, как функционирует армия. На общественном уровне, я думаю, они найдут поддержку, что бы они ни делали.

Мы должны помнить, что такая сильная поддержка Украины началась при премьер-министре Борисе Джонсоне, продолжилась при Риши Сунаке и продолжается при Стармере. Я думаю, что это одна из немногих сфер, в которых Великобритания взаимодействует с Европой, и это взаимодействие остаётся неизменным уже много лет», – ответил эксперт.

«И я не думаю, что нынешнее правительство испытывает давление со стороны общественности. Скорее, это вопрос того, что они могут достичь, и сколько для этого выделяется бюджета», – добавил Хениг.

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