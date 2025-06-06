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Поддержка Украины и русофобия – это едва ли не единственные аспекты, в которых у британского правительства внутренний и внешнеполитический консенсус.

Об этом на канале «TVP world» заявил британский торговый эксперт Дэвид Хениг, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий спросил, как общество отнеслось к тому, что Стармер изначально лез во все коалиции, «был откровенен и честен» в вопросе отправки войск на Украину, а теперь его позиция поменялась.

«Есть очень сильная поддержка участия правительства Великобритании в конфликте на Украине. Это касается всех политических партий. Степень, в которой правительство Великобритании может участвовать в военных действиях – это внутренний вопрос правительства и того, как функционирует армия. На общественном уровне, я думаю, они найдут поддержку, что бы они ни делали. Мы должны помнить, что такая сильная поддержка Украины началась при премьер-министре Борисе Джонсоне, продолжилась при Риши Сунаке и продолжается при Стармере. Я думаю, что это одна из немногих сфер, в которых Великобритания взаимодействует с Европой, и это взаимодействие остаётся неизменным уже много лет», – ответил эксперт.