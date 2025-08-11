Что стоит за угрозой Азербайджана начать поставки оружия ВСУ

Близкие к администрации Ильхама Алиева СМИ на минувших выходных опубликовали предостережение России. Если Москва будет продолжать в зоне СВО удары по энергетическим объектам, имеющим отношение к интересам Азербайджана, Баку начнет поставки вооружений ВСУ.

За последние недели ВС РФ нанесли удар по НПЗ, где перерабатывалась азербайджанская нефть, а также по станции, обеспечивавшей поставки газа. Однако опрошенные «ПолитНавигатором» эксперты считают, что российские удары – лишь повод. Азербайдажан давно негласно помогает Украине оружием, а теперь будет делать это открыто.

«Азербайджан наращивает изготовление боеприпасов именно для того, чтобы поставлять их на Украину. Поэтому, так же, как и в предыдущих вопросах, он просто ищет повод для того, чтобы анонсировать этот процесс и ответить на потенциальные претензии России. Это план Азербайджана, а не угроза. В том числе, судя по всему, план, согласованный и скоординированный с самой Украиной», – заявил экс-глава МГБ ДНР полковник Андрей Пинчук.

А генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников называет Азербайджан «закавказской Украиной», ведь за Баку стоят англосаксы.