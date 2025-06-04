Бывший глава МИД Сербии при прозападном президенте Борисе Тадиче, писатель и политик Вук Драшкович поддержал протесты в Сербии и фашистскую Украину.

Обо всём этом он рассказал журналу Mreža, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спустя семь месяцев после этого восстания Сербия разделена, разорвана на части. И две трети Сербии хотят другую Сербию, они не хотят этого режима, они не хотят этой лоботомии, они не хотят лжи, они не хотят воровства, они не хотят преступности, они не хотят УДБУ (спецслужбы времен Югославии – ред.), они не хотят Сербию, которая является заложницей режима, который осуществляет армагеддон над Украиной», – высказался Драшкович, намекая на сильные связи между Сербией и Россией.

Отставной политик считает, что студенты не могут свергнуть режим в Сербии самостоятельно, назвав их «совестью Сербии» – их всего 300 тысяч. При этом, по его мнению, две трети граждан страны выступают за «падение режима». И именно они могут его свергнуть, и первое, что нужно сделать, когда правительство падет, — это «открыть книгу смертей, преступлений, воровства, открыть секретные файлы как УДБУ, так и БИА, которое на самом деле является всего лишь филиалом российского КГБ».

«Когда Гитлер поехал в Австрию, он сказал, что Австрия — это историческая ошибка, которую я исправлю. Путин сказал то же самое накануне агрессии против Украины. Украина — это историческая ошибка, именно это он и сказал, это я исправлю. Гитлер сказал: я люблю Европу, но я хочу объединить немецкий мир. Путин и хунта в Кремле говорили то же самое и говорят это, что они за максимальное сотрудничество с Европой, с Америкой, со всеми в мире и что они хотят только объединить русский мир. Вот это плагиат, это копия. То есть они буквально скопировали то, что делал Гитлер», – бредил Драшкович.

При этом он отметил, что «мир не видит, что происходит в этой Сербии, а здесь говорят о копии, об объединении Сербского мира».

Подобное крайне удивительно слышать от человека, который в 90-е позиционировал себя как патриот, занимался набором добровольцев для защиты Республики Сербская Краина в Хорватии, является автором культового романа «Нож».

С другой стороны, Драшкович в 2000 в компании либералов участвовал в свержении Слободана Милошевича, условно отвечая за патриотическое крыло участников первой цветной революции в Европе.