Бывший каратель не советует украинцам спешить называть детей «Томагавками»
Украинцам не стоит надеться, что американские ракеты «Томагавк» смогут переломить ход войны.
Об этом в эфире канала «Обозреватель» завил экс-участник карательной операции против ЛДНР, а ныне волонтер ВСУ Мирослав Гай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущая поинтересовалась, боятся ли русские, что Украина получит эти ракеты.
«Ну что значит боятся? Это не те категории», – сказал Гай.
Его собеседница заметила, что украинцы так надеются на «Томагавки», на что экс-каратель ответил, что не надеется, напомнив, как украинцы называли своих детей Байрактарами и Джавелинами.
«Оружия победы нет. Вот, мы идем по лестнице эскалации, которая может рано или поздно привести к ядерному удару», – считает экс-боевик.
По его словам, поставки западного оружия важны с политической точки зрения, хотя отметил роль для усиления возможностей ВСУ.
«Конечно, и «Томагавки» позволят нам, если не будут запрещать их применять по российской территории, выжечь все их НПЗ, логистику, станции разгрузки, погрузки», – замечтался Гай.
