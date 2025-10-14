Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцам не стоит надеться, что американские ракеты «Томагавк» смогут переломить ход войны.

Об этом в эфире канала «Обозреватель» завил экс-участник карательной операции против ЛДНР, а ныне волонтер ВСУ Мирослав Гай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая поинтересовалась, боятся ли русские, что Украина получит эти ракеты.

«Ну что значит боятся? Это не те категории», – сказал Гай.

Его собеседница заметила, что украинцы так надеются на «Томагавки», на что экс-каратель ответил, что не надеется, напомнив, как украинцы называли своих детей Байрактарами и Джавелинами.

«Оружия победы нет. Вот, мы идем по лестнице эскалации, которая может рано или поздно привести к ядерному удару», – считает экс-боевик.

По его словам, поставки западного оружия важны с политической точки зрения, хотя отметил роль для усиления возможностей ВСУ.