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Покойный основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин решился на мятеж, потому что сошел с ума.

Об этом бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил в американском Институте Хадсона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я каждый вечер писал письма соболезнования родителям и близким погибших, когда служил в пяти боевых командованиях. Я не знаю, как командиры на Украине с этим справляются при таком масштабе потерь. Вы видели, как командир сошел с ума – лидер российских наемников Пригожин, который собирался захватить министра обороны и начальника генштаба, чтобы они изменили решение, касающееся его войск. Я видел так много его фотографий среди рядов погибших и мне кажется, что он в какой-то момент начал сходить с ума. Я не знаю, как еще это объяснить, но потери огромны», – сказал Петреус.

О диагнозе утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского, с которым он часто общается, Петреус ничего не сказал, но ранее называл его «великим актером».