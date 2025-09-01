Если киевское руководство продолжит упорствовать, у России может появиться ещё несколько субъектов федерации.

Об этом в своём блоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ограничиваться только Донбассом точно не будут. У нас по Конституции четыре новых субъекта России. Поэтому, как минимум, должны быть освобождены ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская область. Тут вообще без вариантов.

А дальнейшие действия имеют вилку, которая зависит от решений военно-политического руководства Украины. Если они не примут современные реалии на ЛБС, в перспективе у России могут появиться ещё новые субъекты РФ», – сказал Марочко.