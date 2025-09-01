Буферная Малороссия: Украина в любом случае не будет граничить с новыми территориями РФ

Максим Столяров.  
01.09.2025 19:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 160
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если киевское руководство продолжит упорствовать, у России может появиться ещё несколько субъектов федерации.

Об этом в своём блоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если киевское руководство продолжит упорствовать, у России может появиться ещё несколько субъектов федерации. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ограничиваться только Донбассом точно не будут. У нас по Конституции четыре новых субъекта России. Поэтому, как минимум, должны быть освобождены ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская область. Тут вообще без вариантов.

А дальнейшие действия имеют вилку, которая зависит от решений военно-политического руководства Украины. Если они не примут современные реалии на ЛБС, в перспективе у России могут появиться ещё новые субъекты РФ», – сказал Марочко.

«Если мы коснёмся основных задач СВО, я думаю, что боевые действия не закончатся на территории четырёх субъектов. Поскольку уже озвучено о создании буферной зоны, которая формируется в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Я думаю, этот процесс будет продолжаться», – подытожил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить