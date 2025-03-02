Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон в очередной раз заявил, будто не несет ответственности за срыв Стамбульских соглашений – якобы, украинцы решили сами «кинуть» Москву со сделкой и воевать с Россией.

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«Я действительно ездил в Киев 22 апреля, хотя у меня не было предварительного обсуждения ни с Джо Байденом, ни с другим представителем правительства. Отправился туда для того, чтобы продемонстрировать солидарность со свободной, суверенной демократией, которая на тот момент все еще находилась под 40% оккупацией сил Путина. Я хотел продемонстрировать свою личную веру в право украинцев на самоопределение, устанавливать самим свои собственные границы, защищать свою культуру и язык от жестокой путинской программы русификации и истребления», – сказал Джонсон.

Он заявил, что британское оружие помогло не допустить захода российской армии в Киев (Хотя ранее экс-глава Госдепа Помпео уверял, что это были американские «Джавелин»).

«Был очень горд тем, что изготовленные в Белфасте противотанковые ракеты, запускаемые с плеча, помогли украинцам выгнать русских из Киева. Я был очень горд. Доставили эти ракеты буквально в последний момент – в середине января», – сказал Джонсон.

Он назвал «наглой ложью» утверждения, будто подговорил Киев сорвать Стамбульские соглашения.