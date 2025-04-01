Бербок грозит Путину из Киева: «Не притворяйтесь, мы насквозь видим вашу тактику»

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила сегодня в Киеве, куда она прибыла в составе представительной делегации европейских официалов, включающей в себя глав парламентов 17 стран ЕС, что США не должны быть введены в заблуждение тем, что она назвала «тактикой проволочек» со стороны президента России Владимира Путина.

«На предстоящей встрече министров иностранных дел стран НАТО мы дадим понять американской стороне, что нам не следует соглашаться с путинской тактикой проволочек», — приводит Reuters цитату из заявления, опубликованного после прибытия Бербок Киев.

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Отмечается, что по итогам совещания в Киеве, министры иностранных дел стран НАТО должны встретиться в Брюсселе в эти четверг и пятницу.

Анналена Бербок заявила, что поскольку переговоры между Россией и США зашли в «тупик», тем более важно безоговорочно поддержать Украину.

Путин, по ее словам, «притворяется, что готов к переговорам, но ни на миллиметр не отступает от своей позиции».

Также отмечается, со ссылкой на правительство Великобритании, что в ближайшие дни состоится встреча военного руководства Украины, Британии и Франции. Они обсудят «продвижение следующего этапа детального планирования» укрепления обороны Украины.

Ранее Reuters сообщал, что Франция и Британия – это две страны, которые точно готовы к отправке миротворцев на Украину. В ближайшие недели военные этих стран должны прибыть в Киев, чтобы обсудить этот вопрос, пообещал Макрон.

Эмоциональным допингом, который так взбодрил Бербок, очевидно стала подписанная шестью странами Европы по итогам встречи в Мадриде свежая совместная декларация о готовности оказывать «дальнейшее давление на Россию» и вводить новые санкции.

Документ подписали главы МИД Германии, Франции, Италии, Польши, Испании и Великобритании. Они заявили, что привержены политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержке Украины.

“Многие европейские партнеры, включая членов этой группы, взяли на себя существенные дополнительные обязательства по поддержке Украины в военном отношении и планируют аналогичные обязательства в будущем”, — отмечается в заявлении.

Упомянутые страны готовы оказать дальнейшее давление на Россию, используя все доступные им инструменты, “включая принятие новых санкций, чтобы помешать ей вести агрессивную войну и обеспечить Украине наилучшую позицию для обеспечения справедливого и прочного мира”.

Они считают, что активы России должны оставаться замороженными до тех пор, пока не будет остановлен конфликт, а РФ не компенсирует нанесенный ущерб.