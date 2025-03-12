Американский дипломат нашел выгоду в 30-дневном перемирии для России

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За 30 дней перемирия, которые предлагают установить Украина и США, Россия может сосредоточиться и найти слабые места ВСУ. А также прозондировать почву, насколько серьезны намерения США.

Об этом в эфире телеканала NewsNation заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Если он [Владимир Путин] это сделает, то я подозреваю, он попытается найти слабые места Украины во время перемирия, чтобы посмотреть, сможет ли он добиться каких-то успехов на поле боя. Чтобы понять, серьезно ли американцы настроены наложить издержки на тех, кто нарушает перемирие», – заявил Хербст.

Дипломат считает, что не стоит слишком радоваться потеплению отношений с США.