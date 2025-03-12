Американский дипломат нашел выгоду в 30-дневном перемирии для России
За 30 дней перемирия, которые предлагают установить Украина и США, Россия может сосредоточиться и найти слабые места ВСУ. А также прозондировать почву, насколько серьезны намерения США.
Об этом в эфире телеканала NewsNation заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если он [Владимир Путин] это сделает, то я подозреваю, он попытается найти слабые места Украины во время перемирия, чтобы посмотреть, сможет ли он добиться каких-то успехов на поле боя. Чтобы понять, серьезно ли американцы настроены наложить издержки на тех, кто нарушает перемирие», – заявил Хербст.
Дипломат считает, что не стоит слишком радоваться потеплению отношений с США.
«Трамп и его команда еще до вступления в должность дали понять, что они готовы к стабильному миру, который отвечает интересам Америки и в целом устраивает Украину, которая должна будет уступить часть территории, пусть и де-факто, а не де-юре. И Украине, возможно, придется отказаться от вступления в НАТО на 20 лет или больше. Но тогда России придется согласиться на присутствие европейских войск в Украине, чтобы предотвратить дальнейшую российскую агрессию, а также вооружить Украину до зубов», – резюмировал экс-посол.
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