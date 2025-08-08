Американцы подзуживают Анкару: Россия ослабла, время Турции на подъёме
«Пока Россия увязла на Украине», у Турции есть возможность действовать «в любом направлении, где у неё есть фундаментальные интересы».
Об этом говорится в прогнозе, опубликованном американским центром Geopolitical Futures (один из авторов – Джордж Фридман, экс-директор частной разведывательно-аналитической организации «Стретфор»):
«Ещё до вторжения России на Украину Турция сыграла решающую роль в победе Азербайджана над Арменией в войне за Нагорный Карабах в 2020 году, что привело к историческому изменению баланса сил на восточном фланге Турции. Захват Баку этой территории позволил Армении и Азербайджану дистанцироваться от России и сблизиться с Турцией. Не менее важно и то, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, которое, как ожидается, будет подписано в ближайшее время, облегчит Анкаре развитие Зангезурского коридора… атаки Израиля на Иран серьёзно ослабили Исламскую Республику. Турция быстро воспользовалась возможностью включить Сирию в сферу своего влияния, поддержав одну из своих марионеточных группировок, чтобы та взяла под контроль столицу Дамаск».
Помимо этого, турки начинают активничать и в Европе: «Анкара наращивает усилия по расширению своего влияния на Балканах».
«В ближайшие годы способность Москвы проецировать силу в Черноморском регионе будет ослабевать. Анкара уже усилила своё военно-морское присутствие в Чёрном море – как самостоятельно, так и в координации с НАТО», – пишут американцы.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», единственным препятствием для наполеоновских планов Анкары авторы видят «внутренние проблемы Турции», которые могут помешать «извлечь выгоду» из сложившейся ситуации.
