Фантазии от министра финансов США: Украина обгонит Россию экономически

12.06.2025 09:26
  (Мск) ,
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина, Экономика


Bloomberg пишет, что в ходе слушаний в Конгрессе министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в перспективе двух десятилетий экономика Украины способна превзойти российскую.

Бессент подчеркнул, что в современном мире экономическая безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасности каждой страны. По его словам, как он сам, так и президент США Дональд Трамп убеждены, что «стабильная украинская экономика в долгосрочной перспективе станет лучшей защитой» от внешних угроз.

Bloomberg пишет, что в ходе слушаний в Конгрессе министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в перспективе...

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«Я полагаю, что через двадцать лет, при условии эффективного управления, стратегического партнерства — такого, как между Украиной и США — и притока глобальных инвестиций, украинская экономика может стать больше российской. Это, на мой взгляд, будет серьезным сдерживающим фактором для тех, кто будет управлять Россией в будущем», — заключил министр.

Впрочем, министр не пояснил конкретные пути к достижению этого превосходства, поскольку очевидно, что после войны на Украине не появятся вдруг гигантские залежи нефти и газа, редкоземельные металлы пойдут в оплату будущих поставок оружия, а не на экономический рост, а долги стране никто не спишет. И, хотя из сегодняшнего дня делать какие-оио долгосрочные прогнозы – дело неблагодарное, однако уже сейчас очевидно, что восстановление Украины потребует сотен миллиардов долларов, найти которые можно лишь под быстроликвидные проекты.

В то же время агентство отмечает, что министр финансов США выступил против ужесточения антироссийских санкций, продвигаемых инициативной двухпартийной группой сенаторов во главе с Грэмом и Боюменталем.

Выступая на слушаниях в Конгрессе, Бессент в ответе на вопрос о законопроекте по санкциям призвал законодателей предоставить администрации Дональда Трампа «гибкость» для поддержки мирных переговоров между Россией и Украиной.

«Министерство финансов готово действовать для достижения прочного и устойчивого мира. У нас уже действуют американские санкции и экспортный контроль в отношении России, и они продолжают применяться. Я знаком с данным законопроектом. Я бы призвал Конгресс и дальше предоставлять администрации необходимую гибкость для поддержки переговоров. Мы должны учитывать возможность непредвиденных последствий», – отметил Бессент.

 

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