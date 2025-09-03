Журналист с Западной Украины: Лучше поскорее сдаться и заключить мир
Для Украины более важно добиться мира, чем продолжать войну.
Об этом в эфире блогера Всеволода Филимоненко заявил украинский журналист из Ивана-Франковска, бывший политзаключенный Руслан Коцаба, живущий сейчас в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если говорить «несправедливый мир» или так называемая «справедливая война», однозначно лучше «несправедливый мир». Те страны, которые меньше всего упирались грубой силе, понимая, что войны не выиграть, сейчас более успешны в экономическом плане. Те страны, которые быстрее сдались, подняли руки, так сказать, фигурально. Там сейчас более успешная экономическая обстановка», – сказал Коцаба.
Он тут же ответил тем, кто требует защищать свой дом и землю.
«Да нет уже у украинцев своего дома, своей земли. А эти все так называемые признаки государственности украинской – это, как оказалось, симулякры. СБУ – самая продажная. Менты – реально внутренние оккупанты. ТЦК – вообще какой-то нелегитимный орган, который расстреливает. Это личная гвардия Зеленского узурпатора. Я бы назвал её преторианской гвардией – типа гвардейцы кардинала.
Украина сейчас на грани потери государственности. Я чётко различаю Украину как страну и Украину как государство. Я имею в виду, что страна всё равно останется, люди останутся, полезные ископаемые останутся, горы, реки, поля, история, язык. Всё останется, песни, но при этом будут серьёзные проблемы даже у следующей власти», – считает журналист.
