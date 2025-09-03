Журналист с Западной Украины: Лучше поскорее сдаться и заключить мир

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для Украины более важно добиться мира, чем продолжать войну.

Об этом в эфире блогера Всеволода Филимоненко заявил украинский журналист из Ивана-Франковска, бывший политзаключенный Руслан Коцаба, живущий сейчас в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если говорить «несправедливый мир» или так называемая «справедливая война», однозначно лучше «несправедливый мир». Те страны, которые меньше всего упирались грубой силе, понимая, что войны не выиграть, сейчас более успешны в экономическом плане. Те страны, которые быстрее сдались, подняли руки, так сказать, фигурально. Там сейчас более успешная экономическая обстановка», – сказал Коцаба.

Он тут же ответил тем, кто требует защищать свой дом и землю.