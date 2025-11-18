Зеленского уберут. Но у США и Европы разные мотивы, – Арестович
Коррупционные скандалы, где фигурирует ближайшее окружение Зеленского, – свидетельство о планах Запада заменить киевского диктатора.
Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, внесенный в РФ в список экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Надо понять следующее – есть консенсус США, Британии и Европы по снятию Зеленского, что Зеленский должен уйти.
Все они это делают по разным причинам. Штаты потому, что они хотят мириться, администрация Трампа.
Европейцы и британцы, потому что он неэффективен в деле, которое европейцам и британцам кажется самым главным – противостоянии России.
Но консенсус есть – его нужно заменить.
Очень важно понять: прекратились споры между американцами, британцами и европейцами, которые были с момента инаугурации Трампа о судьбе Зеленского. Их уже нет, уже есть консенсус. Поэтому то, что сейчас происходит, это транзит власти, его меняют», – уверяет Арестович.
