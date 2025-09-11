Зеленский загнал большинство украинцев за черту бедности, а четверть – за грань выживания

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Более половины украинского населения живет за чертой бедности.

Об этом в эфире видеоблога разыскиваемого за призывы убивать российских журналистов киевского политолога Юрия Романенко заявил украинский эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На сегодня 25% украинцев живут на грани биологического выживания. Это когда не хватает денег на еду. Мы не говорим о тарифах, одежде, еде. Биологическое выживание – нет денег, чтобы в полном объеме съедать необходимый объем еды», – сказал Попенко.

При этом он заметил, что это официальные данные, согласно которым, с ноября прошлого года процент находящихся на грани биологического выживания вырос с почти 9 до нынешних 25%.

По его словам, минсоцполитики на днях признал, что минимальный прожиточный уровень на Украине должен быть в районе 8 тысяч гривен (менее 200 долларов), тем самым очертив рамки черты бедности в стране.

Эксперт добавил, что на Украине порядка 70% пенсионеров живут за чертой бедности, но в эту категорию нужно включать и немалое число людей, получающих минимальную зарплату, размер которой как раз составляет 8 тысяч гривен.