Факт «агрессии» якобы обнуляет всё, что делала «жертва», спровоцировавшая атаку.

Об этом в своём видеоблоге заявил бежавший в США экс-советник президента РФ Андрей Илларионов, признанный иноагентом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он процитировал одного из подписчиков:

«Илларионов забыл упомянуть, как Зеленский перед вторжением разминировал Юг Украины, распустил боевые части, приказал местным администрациям сидеть тихо, мешать формированию ТрО, как во время всего своего срока вводил фсбшных кремлёвских агентов в своё окружение. С этого нужно начинать, а не с того, как Байден информацию не так преподнёс».

Иноагент возмущённо запротестовал, умолчав о восьмилетних бомбежках Донбасса киевским режимом и преследованиях русских.

«У каждого есть своя ответственность, своя вина. У руководства Украины есть своя ответственность за то, что произошло, но Зеленский не нападал ни на кого, напал Путин. У Зеленского и правительства не было той информации, какая имелась у американской администрации, этой информацией они с украинским правительством не поделились, несмотря на запросы.

Надо разделять ответственность того, кто не делал всего необходимого для своей защиты и ответственность того, кто эту агрессию совершил. Иначе, у нас получается известный пример – надела короткую юбку, поэтому она виновата в преступлении.

Нужно было встретить атаку во всеоружии, но это ответственность другого рода, чем ответственность самого агрессора, а также той стороны, которая своим бездействием (американская администрация) способствовала совершению этой агрессии Путиным», – позорно выгораживал Зеленского Илларионов.