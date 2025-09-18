Зеленский ведёт себя как Гитлер в апреле 45-го – Бондаренко

Поступки и риторика Зеленского очень похожи на поведение Гитлера весной 1945 года.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Зеленский на встрече с депутатами говорил, что мы остановили наступление на Донбассе, мы сами отвоюем Донбасс, мы победим, и так далее. Такое ощущение, что он занимается аутотренингом», – сказал Бондаренко.

«На меня многие обижаются, когда я сравниваю то, что происходит вокруг Зеленского, с тем, что происходило вокруг канцлера Германии в 1945 году.

В апреле 45 года Гитлер был абсолютно уверен, что он разобьёт силы, которые вторглись в Германию, сейчас подойдут подкрепления, отбросят коммунистов, начнётся контрнаступление. Он этим жил до конца апреля 45 года, до своего конца.

Зеленский демонстрирует такой же фанатизм и уверенность в условиях, когда нет никаких оснований для этой уверенности», – добавил политолог.