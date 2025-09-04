Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вопреки расхожему мнению, украинская власть не собирается проводить выборы в ближайшие годы.

Об этом в эфире канала «Украинская правда» политтехнолог, депутат ВР нескольких созывов Игорь Грынив, руководивший избирательными кампаниями Петра Порошенко (внесен в список террористов в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Эксперт говорит, что выборы провести невозможно, даже если войти в режим прекращения огня.

«Сегодня нет закона, точнее по тому закону, который существует, невозможно провести. Подготовка нового закона в офисе президента, насколько я знаю, идет. Но никакой общественной легитимации пока нет», – сказал Грынив.

По его словам, нет «конкретных действий, которые бы свидетельствовали, что власти действительно начали избирательную кампанию».