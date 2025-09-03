Зеленский отдал строптивых отставных нацистов народу на отстрел: За Парубием очередь Луценко

Убийство экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия – это лишь первая ласточка. Дальше начнется отстрел политиков, особенно не имеющих охраны.

Об этом в эфире блогера Всеволода Филимоненко заявил живущий в Германии украинский волонтер Андрей Чудовский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина заигралась, очень опасный ящик Пандоры открыли на Майдане. И сейчас пожинают плоды этого открытия, в первую очередь, те, кто открывает этот ящик и думал, что их никак не коснётся. То есть революция поедает своих основателей в прямом смысле. И заказное убийство, спецоперации каких-то спецслужб – это, я думаю, для Парубия уже неважно, потому что он лишился самого дорогого, что у него было – жизни», – сказал Чудовский.

Он обратил внимание, что сейчас мало депутатов Рады не имеют охраны.

«Все народные от «слуг» имеют по 10 охранников, и киллер просто не поймёт, в кого стрелять, кто  из них депутат, а кто охранник. У всех ряхи такие» – заметил гость эфира.

По его словам, поэтому политикам от правящей партии покушения не грозят.

«Это касается в первую очередь депутатов знаковых, медийных, которые когда-то были, как Парубий, Луценко и прочие. Хорошие, плохие – это вопрос спорный. Но то, что они могут оказаться следующими, если у них не будет охраны… броневичка, то вполне возможно, что какой-то сосед во Львове очередной, что-то опять ему в голову взбредёт, опять ему какие-то голоса скажут, что можно это сделать, где-то он найдёт пистолет ПМ, волшебным образом координаты цели и будет очередной суд, очередная такая история», – не исключает Чудовский.

