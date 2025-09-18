Зе-банда рассчитывает сохранить «большую армию»

Анатолий Лапин.  
18.09.2025 10:47
  (Мск) , Киев
Просмотров: 593
 
Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


Владимир Зеленский сообщил депутатам от своей фракции в Верховной раде, что Киев в случае заморозки конфликта рассчитывает сохранить «большую армию», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Это не только противоречит российским требованиям СВО демилитаризации, но и требует продолжения западного финансирования – у Киева есть только половина суммы на годовое содержание ВСУ, рассказал участник встречи с Зеленским депутат Георгий Мазурашу.

«Президент говорил о 120 миллиардах, необходимых на содержание армии, из которых 60 миллиардов уже есть. Если каким-то чудом удастся получить гарантии безопасности и удастся каким-то образом коллективным нам с партнерами остановить Россию, заставить их как минимум по линии разграничения остановиться и гарантировать со стороны партнеров, что они не будут атаковать, очевидно, что у нас возникнет следующий вопрос – как содержать большую армию, уже после войны?» – поведал Мазурашу о мечтах киевской верхушки в интервью блогу «Испанский стыд».

«Это огромные средства, которых у нас тоже нет. И президент говорил, что, смотрите, реально, если закончится война, нам все равно надо будет искать средства на содержание большой армии», – добавил Зе-депутат.

Метки: , ,

Все новости за сегодня



