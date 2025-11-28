Ющенко: Граница России уже проходит по Крещатику
Президент РФ Владимир Путин прав, заявляя, что Россия заканчивается там, где заканчивается русский язык.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью каналу «Лига» заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко.
Ведущая обратила внимание на октябрьские данные социологии, согласно которым в украинском обществе набирают популярность мнения, среди которых отказ от членства в НАТО ради прекращения войны (33%), готовность к территориальным уступкам (22%), повышение статуса русского языка (21%), отказ от вступления в ЕС (17%).
Ющенко отреагировал крайне негативно, назвав это «блудом от Путина», на который нельзя соглашаться, потому что Россия накопит силы.
«В 2005 году Путин первым запустил в обиход реплику: Россия заканчивается там, где заканчивается русский язык. Он прав, к сожалению. И вы сейчас можете пойти на Крещатик, кое-где вы русский язык услышите. Это граница России», – сказал Ющенко.
