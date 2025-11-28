Ющенко: Граница России уже проходит по Крещатику

Игорь Шкапа.  
28.11.2025 19:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 778
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Президент РФ Владимир Путин прав, заявляя, что Россия заканчивается там, где заканчивается русский язык.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью каналу «Лига» заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко.

Ведущая обратила внимание на октябрьские данные социологии, согласно которым в украинском обществе набирают популярность мнения, среди которых отказ от членства в НАТО ради прекращения войны (33%), готовность к территориальным уступкам (22%), повышение статуса русского языка (21%), отказ от вступления в ЕС (17%).

Ющенко отреагировал крайне негативно, назвав это «блудом от Путина», на который нельзя соглашаться, потому что Россия накопит силы.

«В 2005 году Путин первым запустил в обиход реплику: Россия заканчивается там, где заканчивается русский язык. Он прав, к сожалению. И вы сейчас можете пойти на Крещатик, кое-где вы русский язык услышите. Это граница России», – сказал Ющенко.

