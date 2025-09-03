Взятие Одессы станет самой драматической развязкой конфликта – американский политолог
Российские элиты склонны к тому, что конфликт вероятнее решить на земле, чем пытаться прийти к какому-то знаменателю с недоговороспособным Киевом.
Об этом американский политолог Гилберт Доктороу заявил на канале американского телеведущего и блогера Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я думаю, они [российские элиты] считают, то всё будет решено на поле боя. Ожидания, что кто-то из друзей России, например, Индия или Китай, если уж на то пошло, президент Трамп – усадит Украину за стол переговоров и заставит её согласиться на реалистичное урегулирование, я думаю, минимальны.
Если вы ежедневно следите за российскими новостями, то ясно видите, что успехи на поле боя значительны. Захват территорий сейчас составляет 700 кв.км в месяц, тогда как в начале этого года было 400», – рассказал Доктороу.
«Есть понимание, что фронт в некотором смысле ослаб и может рухнуть вокруг логистического центра в Покровске, который имеет большое значение для всех логистических служб украинских солдат на передовой.
В этом отношении, думаю, у российской элиты есть виденье гонки к реке Днепр, которая станет кульминацией. Конечно, также говорят о взятии Одессы, что было бы ещё более драматичной развязкой этого военного конфликта. Таково настроение среди элит», – считает американец.
