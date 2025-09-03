Взятие Одессы станет самой драматической развязкой конфликта – американский политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российские элиты склонны к тому, что конфликт вероятнее решить на земле, чем пытаться прийти к какому-то знаменателю с недоговороспособным Киевом.

Об этом американский политолог Гилберт Доктороу заявил на канале американского телеведущего и блогера Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, они [российские элиты] считают, то всё будет решено на поле боя. Ожидания, что кто-то из друзей России, например, Индия или Китай, если уж на то пошло, президент Трамп – усадит Украину за стол переговоров и заставит её согласиться на реалистичное урегулирование, я думаю, минимальны. Если вы ежедневно следите за российскими новостями, то ясно видите, что успехи на поле боя значительны. Захват территорий сейчас составляет 700 кв.км в месяц, тогда как в начале этого года было 400», – рассказал Доктороу.